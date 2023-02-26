Дмитрий Петров
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1742
Дата смерти11.03.1808
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1769
Сын: Григорий Дмитриев
Мать ребёнка: Ефросиния Григорьева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.03.1808
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.