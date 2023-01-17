Рогович Мартин Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Рогович Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Рогович Анна Мартинова
Мать ребёнка: Рогович Наталья Корнеева
Рождение ребёнка
1803
Сын: Павел Мартинов
Мать ребёнка: Рогович Наталья Корнеева
Рождение ребёнка
1807
Сын: Федор Мартинов
Мать ребёнка: Рогович Наталья Корнеева
Рождение ребёнка
1808
Сын: Сидор Мартинов
Мать ребёнка: Рогович Наталья Корнеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рогович Наталья Корнеева
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно