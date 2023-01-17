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Рогович Мартин Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Рогович Петр Тимофеев

Мать: Рогович Меланья Михайлова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Рогович Анна Мартинова

Мать ребёнка: Рогович Наталья Корнеева

Рождение ребёнка
1803

Сын: Павел Мартинов

Мать ребёнка: Рогович Наталья Корнеева

Рождение ребёнка
1807

Сын: Федор Мартинов

Мать ребёнка: Рогович Наталья Корнеева

Рождение ребёнка
1808

Сын: Сидор Мартинов

Мать ребёнка: Рогович Наталья Корнеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогович Наталья Корнеева

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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