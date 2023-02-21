Рогович Наталья Корнеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Рогович Анна Мартинова
Отец ребёнка: Рогович Мартин Петров
Рождение ребёнка
1803
Сын: Павел Мартинов
Отец ребёнка: Рогович Мартин Петров
Рождение ребёнка
1807
Сын: Федор Мартинов
Отец ребёнка: Рогович Мартин Петров
Рождение ребёнка
1808
Сын: Сидор Мартинов
Отец ребёнка: Рогович Мартин Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно