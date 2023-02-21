Рогович Наталья Корнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогович Наталья Корнеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Рогович Анна Мартинова

Отец ребёнка: Рогович Мартин Петров

Рождение ребёнка
1803

Сын: Павел Мартинов

Отец ребёнка: Рогович Мартин Петров

Рождение ребёнка
1807

Сын: Федор Мартинов

Отец ребёнка: Рогович Мартин Петров

Рождение ребёнка
1808

Сын: Сидор Мартинов

Отец ребёнка: Рогович Мартин Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогович Мартин Петров

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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