Рогович Петр Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогович Петр Тимофеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Зиновия Петрова

Мать ребёнка: Рогович Меланья Михайлова

Рождение ребёнка
1775

Сын: Рогович Мартин Петров

Мать ребёнка: Рогович Меланья Михайлова

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Рогович Авдотья Петрова

Мать ребёнка: Рогович Меланья Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогович Меланья Михайлова

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1797
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