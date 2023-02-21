Рогович Петр Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти1797
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Зиновия Петрова
Мать ребёнка: Рогович Меланья Михайлова
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Рогович Меланья Михайлова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Рогович Авдотья Петрова
Мать ребёнка: Рогович Меланья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1797