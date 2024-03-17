Волчкова Мавра Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волчков Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Волчкова) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Волчков Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1880
Отец ребёнка: Волчков Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
20.05.1888
Отец ребёнка: Волчков Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Волчков Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Волчков Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Волчкова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Волчков Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
25.09.1910
Дочь: (Волчкова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Волчков Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
29.08.1911
Дочь: (Волчкова) Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Волчков Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
29.05.1916
Дочь: Волчкова Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Волчков Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно