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Волчкова Мавра Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волчков Павел Васильевич

Отец ребёнка: Волчков Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волчкова) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Волчков Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волчков Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Волчков Федор Васильевич

Отец ребёнка: Волчков Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
20.05.1888

Сын: Волчков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Волчков Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Волчков Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Волчков Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Волчкова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Волчков Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
25.09.1910

Дочь: (Волчкова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Волчков Василий Алексеевич

Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
29.08.1911

Дочь: (Волчкова) Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Волчков Василий Алексеевич

Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
29.05.1916

Дочь: Волчкова Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Волчков Василий Алексеевич

Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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