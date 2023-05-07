Волчков Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1888
Дата смерти29.07.1978
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1888
Рождение ребёнка
1930
Сын: Волчков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Волчкова Полина Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.06.1933
Дочь: Винокурова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Волчкова Полина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Волчкова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Волчкова Полина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1950
Мать ребёнка: Волчкова Полина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Мастер кирпичного производства
Смерть
29.07.1978
Победа, Таврический муниципальный район, Омская область