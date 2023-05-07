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Волчков Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1888

Дата смерти

29.07.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1888

Отец: Волчков Василий Алексеевич

Мать: Волчкова Мавра Ильинична

Рождение ребёнка
1930

Сын: Волчков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Волчкова Полина Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.06.1933

Дочь: Винокурова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Волчкова Полина Дмитриевна

Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Волчкова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Волчкова Полина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Волчков Николай Иванович

Мать ребёнка: Волчкова Полина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волчкова Полина Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Мастер кирпичного производства
Смерть
29.07.1978
Победа, Таврический муниципальный район, Омская область
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