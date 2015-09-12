Винокурова (Волчкова) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.06.1933
Дата смерти12.09.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1933
Отец: Волчков Иван Васильевич
Мать: Волчкова Софья
Рождение ребёнка
08.04.1960
Дочь: Кипреева Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Винокуров Григорий Васильевич
Любинский, Любинский муниципальный район, Омская область
Смерть
12.09.2015
Пристанское, Таврический муниципальный район, Омская область
Похороны
Неизвестно
Победа, Таврический муниципальный район, Омская область