Винокурова (Волчкова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокурова (Волчкова) Нина Ивановна

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Место рождения

Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

20.06.1933

Дата смерти

12.09.2015

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1933

Отец: Волчков Иван Васильевич

Мать: Волчкова Софья

Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
08.04.1960

Дочь: Кипреева Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Винокуров Григорий Васильевич

Любинский, Любинский муниципальный район, Омская область
Смерть
12.09.2015
Пристанское, Таврический муниципальный район, Омская область
Похороны
Неизвестно
Победа, Таврический муниципальный район, Омская область
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