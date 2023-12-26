Ветюгова (Винокурова) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветюгова (Винокурова) Валентина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1963

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1963

Отец: Винокуров Григорий Васильевич

Мать: Винокурова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
18.07.1982

Сын: Ветюгов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Ветюгов Александр Леонидович

Победа, Таврический муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
02.12.1985

Сын: Ветюгов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Ветюгов Александр Леонидович

Победа, Таврический муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
07.03.1987

Сын: Ветюгов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Ветюгов Александр Леонидович

Победа, Таврический муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ветюгов Александр Леонидович

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