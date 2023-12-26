Ветюгова (Винокурова) Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1963
Рождение ребёнка
18.07.1982
Сын: Ветюгов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Ветюгов Александр Леонидович
Рождение ребёнка
02.12.1985
Сын: Ветюгов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Ветюгов Александр Леонидович
Рождение ребёнка
07.03.1987
Сын: Ветюгов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Ветюгов Александр Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно