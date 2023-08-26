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Волчков Филипп Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

?.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Волчков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Волчков Сергей Филиппович

Мать ребёнка: Волчкова Анна Афанасьевна

Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Волчков Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Волчкова Анна Афанасьевна

Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Пропал без вести (военное)
?.12.1942
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волчкова Анна Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Смерть
?.12.1942
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