Волчков Филипп Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти?.12.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Волчков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Волчков Сергей Филиппович
Мать ребёнка: Волчкова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Волчков Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Волчкова Анна Афанасьевна
Пропал без вести (военное)
?.12.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.12.1942