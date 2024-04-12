(Золото) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Золото) Мария Васильевна

(Золото) Мария Васильевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

03.02.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1906

Отец: Золото Василий Иванович

Мать: Золото Евдокия Ивановна

Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-150,зап.-7,ГАДО,Ф - 426 -2-10 кадр-154.
Крещение
04.02.1906
Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-150,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-151. | Godparents:Псаломщика Георгия Филиппова сын - Мануил и дочь - Анастасия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close