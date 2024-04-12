(Золото) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения03.02.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1906
Отец: Золото Василий Иванович
Мать: Золото Евдокия Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-150,зап.-7,ГАДО,Ф - 426 -2-10 кадр-154.
Крещение
04.02.1906
Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-150,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-151. | Godparents:Псаломщика Георгия Филиппова сын - Мануил и дочь - Анастасия
Смерть
Неизвестно