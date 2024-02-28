Зайцев Псаломщик С.Шестаково ? Николай Васильев
Место рожденияс.Липовка Бобровского уезда Воронежской губернии
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харитонова (Зайцева) Анастасия Николаева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрявцева (Зайцева) Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Иван Николаев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно