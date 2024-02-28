Зайцев Псаломщик С.Шестаково ? Николай Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Псаломщик С.Шестаково ? Николай Васильев

Место рождения

с.Липовка Бобровского уезда Воронежской губернии

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Зайцев Священник С.Липовка Василий Лазарев

Мать: Зайцева Анна Филиппова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харитонова (Зайцева) Анастасия Николаева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Григорий Николаев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрявцева (Зайцева) Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Иван Николаев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Алексей Николаев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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