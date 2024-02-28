Кудрявцева (Зайцева) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева (Зайцева) Екатерина Николаевна

Место рождения

села Липовки дочь псаломщика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцев Псаломщик С.Шестаково ? Николай Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Псаломщик С.Шестаково Василий Дмиитриев

Рождение ребёнка
15.08.1889

Дочь: (Кудрявцева) Наталия Васильева

Отец ребёнка: Кудрявцев Псаломщик С.Шестаково Василий Дмиитриев

Рождение ребёнка
28.05.1895

Дочь: (Кудрявцева) Елена Васильева

Отец ребёнка: Кудрявцев Псаломщик С.Шестаково Василий Дмиитриев

Рождение ребёнка
25.03.1897

Сын: Кудрявцев Гавриил Васильев

Отец ребёнка: Кудрявцев Псаломщик С.Шестаково Василий Дмиитриев

Рождение ребёнка
04.08.1899

Дочь: (Кудрявцева) Анна Васильева

Отец ребёнка: Кудрявцев Псаломщик С.Шестаково Василий Дмиитриев

Рождение ребёнка
08.07.1902

Дочь: (Кудрявцева) Ольга Васильева

Отец ребёнка: Кудрявцев Псаломщик С.Шестаково Василий Дмиитриев

Рождение ребёнка
08.09.1905

Сын: Кудрявцев Павел Васильев

Отец ребёнка: Кудрявцев Псаломщик С.Шестаково Василий Дмиитриев

Рождение ребёнка
26.07.1906

Сын: Кудрявцев Николай Васильев

Отец ребёнка: Кудрявцев Псаломщик С.Шестаково Василий Дмиитриев

Рождение ребёнка
19.09.1907

Сын: Кудрявцев Михаил Васильев

Отец ребёнка: Кудрявцев Псаломщик С.Шестаково Василий Дмиитриев

Рождение ребёнка
09.04.1908

Сын: Кудрявцев Василий Васильев

Отец ребёнка: Кудрявцев Псаломщик С.Шестаково Василий Дмиитриев

Смерть
Неизвестно

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