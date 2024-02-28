Кудрявцева (Зайцева) Екатерина Николаевна
Место рождениясела Липовки дочь псаломщика
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Отец: Зайцев Псаломщик С.Шестаково ? Николай Васильев
Мать: не указана
Дочь: (Кудрявцева) Наталия Васильева
Отец ребёнка: Кудрявцев Псаломщик С.Шестаково Василий Дмиитриев
Дочь: (Кудрявцева) Елена Васильева
Отец ребёнка: Кудрявцев Псаломщик С.Шестаково Василий Дмиитриев
Сын: Кудрявцев Гавриил Васильев
Отец ребёнка: Кудрявцев Псаломщик С.Шестаково Василий Дмиитриев
Дочь: (Кудрявцева) Анна Васильева
Отец ребёнка: Кудрявцев Псаломщик С.Шестаково Василий Дмиитриев
Дочь: (Кудрявцева) Ольга Васильева
Отец ребёнка: Кудрявцев Псаломщик С.Шестаково Василий Дмиитриев
Отец ребёнка: Кудрявцев Псаломщик С.Шестаково Василий Дмиитриев
Сын: Кудрявцев Николай Васильев
Отец ребёнка: Кудрявцев Псаломщик С.Шестаково Василий Дмиитриев
Сын: Кудрявцев Михаил Васильев
Отец ребёнка: Кудрявцев Псаломщик С.Шестаково Василий Дмиитриев
Сын: Кудрявцев Василий Васильев
Отец ребёнка: Кудрявцев Псаломщик С.Шестаково Василий Дмиитриев