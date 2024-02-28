Зайцев Алексей Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зайцев Псаломщик С.Шестаково ? Николай Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анисия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зайцева) Анна Алексеева
Мать ребёнка: Анисия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анисия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анисия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Иванова
Рождение ребёнка
1879
Сын: Зайцев Григорий Алексеевич (Сын??)
Мать ребёнка: Анисия Иванова
Рождение ребёнка
12.07.1882
Дочь: (Зайцева) Ольга Алексеева
Мать ребёнка: Анисия Иванова
Рождение ребёнка
13.04.1888
Дочь: (Зайцева) Александра Алексеева
Мать ребёнка: Анисия Иванова
Рождение ребёнка
26.02.1894
Дочь: (Зайцева) Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Анисия Иванова
Смерть
Неизвестно