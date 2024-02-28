Анисия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Антоний Алексеев

Отец ребёнка: Зайцев Алексей Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зайцева) Анна Алексеева

Отец ребёнка: Зайцев Алексей Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Иоанн Алексеев

Отец ребёнка: Зайцев Алексей Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Зайцев Алексей Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Алексей Николаев

Рождение ребёнка
1879

Сын: Зайцев Григорий Алексеевич (Сын??)

Отец ребёнка: Зайцев Алексей Николаев

Рождение ребёнка
12.07.1882

Дочь: (Зайцева) Ольга Алексеева

Отец ребёнка: Зайцев Алексей Николаев

Рождение ребёнка
13.04.1888

Дочь: (Зайцева) Александра Алексеева

Отец ребёнка: Зайцев Алексей Николаев

Рождение ребёнка
26.02.1894

Дочь: (Зайцева) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Зайцев Алексей Николаев

Смерть
Неизвестно

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