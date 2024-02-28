Анисия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зайцев Алексей Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зайцева) Анна Алексеева
Отец ребёнка: Зайцев Алексей Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зайцев Алексей Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зайцев Алексей Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Сын: Зайцев Григорий Алексеевич (Сын??)
Отец ребёнка: Зайцев Алексей Николаев
Рождение ребёнка
12.07.1882
Дочь: (Зайцева) Ольга Алексеева
Отец ребёнка: Зайцев Алексей Николаев
Рождение ребёнка
13.04.1888
Дочь: (Зайцева) Александра Алексеева
Отец ребёнка: Зайцев Алексей Николаев
Рождение ребёнка
26.02.1894
Дочь: (Зайцева) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Зайцев Алексей Николаев
Смерть
Неизвестно