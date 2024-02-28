Зайцев Иван Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зайцев Псаломщик С.Шестаково ? Николай Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зайцева) Елизавета Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зайцева) Наталия Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Феодор Иванов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно