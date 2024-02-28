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Зайцев Иван Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцев Псаломщик С.Шестаково ? Николай Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зайцева) Елизавета Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зайцева) Наталия Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Тимофей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Феодор Иванов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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