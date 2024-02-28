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Зайцев Григорий Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцев Псаломщик С.Шестаково ? Николай Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
01.05.1885

Дочь: (Зайцева) Пелагея Григорьева

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
06.07.1891

Сын: Зайцев Сергей Григорьев

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Иванова

Смерть
Неизвестно

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