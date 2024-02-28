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Зайцева Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Григорий Николаев

Рождение ребёнка
01.05.1885

Дочь: (Зайцева) Пелагея Григорьева

Отец ребёнка: Зайцев Григорий Николаев

Рождение ребёнка
06.07.1891

Сын: Зайцев Сергей Григорьев

Отец ребёнка: Зайцев Григорий Николаев

Смерть
Неизвестно

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