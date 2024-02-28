Зайцева Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1885
Дочь: (Зайцева) Пелагея Григорьева
Отец ребёнка: Зайцев Григорий Николаев
Рождение ребёнка
06.07.1891
Отец ребёнка: Зайцев Григорий Николаев
Смерть
Неизвестно