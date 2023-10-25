Филипп Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Кирилл Емельянов
Мать: Анисья Алексеева
Рождение ребёнка
1795
Сын: Аггей Филлипов
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Власова
Рождение ребёнка
1796
Сын: Александр Филипов
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Власова
Рождение ребёнка
1804
Сын: Емельян Филиппов
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Власова
Рождение ребёнка
06.01.1809
Дочь: Татьяна Филиппова
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Власова
Рождение ребёнка
26.06.1812
Сын: Стефан Филиппов
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Власова
Борки, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно