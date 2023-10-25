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Филипп Кириллов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Кирилл Емельянов

Мать: Анисья Алексеева

Рождение ребёнка
1795

Сын: Аггей Филлипов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Власова

Рождение ребёнка
1796

Сын: Александр Филипов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Власова

Рождение ребёнка
1804

Сын: Емельян Филиппов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Власова

Рождение ребёнка
06.01.1809

Дочь: Татьяна Филиппова

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Власова

Рождение ребёнка
26.06.1812

Сын: Стефан Филиппов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Власова

Борки, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья (Евдокия) Власова

Смерть
Неизвестно
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