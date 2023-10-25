Авдотья (Евдокия) Власова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) Власова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Аггей Филлипов

Отец ребёнка: Филипп Кириллов

Рождение ребёнка
1796

Сын: Александр Филипов

Отец ребёнка: Филипп Кириллов

Рождение ребёнка
1804

Сын: Емельян Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Кириллов

Рождение ребёнка
06.01.1809

Дочь: Татьяна Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Кириллов

Рождение ребёнка
26.06.1812

Сын: Стефан Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Кириллов

Борки, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Кириллов

Смерть
Неизвестно
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