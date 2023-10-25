Авдотья (Евдокия) Власова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1795
Сын: Аггей Филлипов
Отец ребёнка: Филипп Кириллов
Рождение ребёнка
1796
Сын: Александр Филипов
Отец ребёнка: Филипп Кириллов
Рождение ребёнка
1804
Сын: Емельян Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Кириллов
Рождение ребёнка
06.01.1809
Дочь: Татьяна Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Кириллов
Рождение ребёнка
26.06.1812
Сын: Стефан Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Кириллов
Борки, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Кириллов
Смерть
Неизвестно