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Кирилл Емельянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

16.06.1825

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Емельян Ерофеев

Мать: Агрипина Артемьева

Рождение ребёнка
1773

Сын: Филипп Кириллов

Мать ребёнка: Анисья Алексеева

Рождение ребёнка
1777

Сын: Корнила Кириллов

Мать ребёнка: Анисья Алексеева

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Федора Кириллова

Мать ребёнка: Анисья Алексеева

Рождение ребёнка
1787

Сын: Антип Кириллов

Мать ребёнка: Анисья Алексеева

Рождение ребёнка
1790

Сын: Иван Кириллов

Мать ребёнка: Анисья Алексеева

Рождение ребёнка
1794

Сын: Гордей Кириллов

Мать ребёнка: Анисья Алексеева

Смерть
16.06.1825
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