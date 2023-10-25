Кирилл Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти16.06.1825
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Емельян Ерофеев
Мать: Агрипина Артемьева
Рождение ребёнка
1773
Сын: Филипп Кириллов
Мать ребёнка: Анисья Алексеева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Корнила Кириллов
Мать ребёнка: Анисья Алексеева
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Федора Кириллова
Мать ребёнка: Анисья Алексеева
Рождение ребёнка
1787
Сын: Антип Кириллов
Мать ребёнка: Анисья Алексеева
Рождение ребёнка
1790
Сын: Иван Кириллов
Мать ребёнка: Анисья Алексеева
Рождение ребёнка
1794
Сын: Гордей Кириллов
Мать ребёнка: Анисья Алексеева
Смерть
16.06.1825