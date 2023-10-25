Анисья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Филипп Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Емельянов

Рождение ребёнка
1777

Сын: Корнила Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Емельянов

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Федора Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Емельянов

Рождение ребёнка
1787

Сын: Антип Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Емельянов

Рождение ребёнка
1790

Сын: Иван Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Емельянов

Рождение ребёнка
1794

Сын: Гордей Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Емельянов

Смерть
Неизвестно
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