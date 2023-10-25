Анисья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1773
Сын: Филипп Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Емельянов
Рождение ребёнка
1777
Сын: Корнила Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Емельянов
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Федора Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Емельянов
Рождение ребёнка
1787
Сын: Антип Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Емельянов
Рождение ребёнка
1790
Сын: Иван Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Емельянов
Рождение ребёнка
1794
Сын: Гордей Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Емельянов
Смерть
Неизвестно