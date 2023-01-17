Чугунова (Чугунова) Лукерья Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1887
Отец ребёнка: Чугунов Иван Порфирьевич
Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.05.1890
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Чугунов Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
26.07.1894
Отец ребёнка: Чугунов Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
1950
Отец ребёнка: Чугунов Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чугунов Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Чугунов Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чугунов Иван Порфирьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно