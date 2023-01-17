Чугунова (Чугунова) Лукерья Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧугунова (Чугунова) Лукерья Кузминична

Чугунова (Чугунова) Лукерья Кузминична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1887

Сын: Чугунов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Чугунов Иван Порфирьевич

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.05.1890

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Чугунов Иван Порфирьевич

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1894

Сын: Чугунов Степан Иванович

Отец ребёнка: Чугунов Иван Порфирьевич

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Чугунов Илья Иванович

Отец ребёнка: Чугунов Иван Порфирьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чугунов Максим Иванович

Отец ребёнка: Чугунов Иван Порфирьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Чугунов Иван Порфирьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чугунов Никифор Иванович

Отец ребёнка: Чугунов Иван Порфирьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чугунов Иван Порфирьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close