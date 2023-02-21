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Чугунов Илья Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
1910
Рождение
1950

Отец: Чугунов Иван Порфирьевич

Мать: Чугунова Лукерья Кузминична

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