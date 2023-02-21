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Чугунов Илья Иванович
Чугунов Илья Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1950
Дата смерти
1910
Пол
Мужской
Отец
Чугунов Иван Порфирьевич
Вычислено 1859 г.р.
Мать
Чугунова (Чугунова) Лукерья Кузминична
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Смерть
1910
Рождение
1950
Отец:
Чугунов Иван Порфирьевич
Мать:
Чугунова Лукерья Кузминична
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