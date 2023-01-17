Чугунов Иван Порфирьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1859
Дата смерти24.03.1910
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1859
Бракосочетание
17.02.1878
Жена: Лукерия Михайловна
Рождение ребёнка
15.10.1887
Мать ребёнка: Чугунова Лукерья Кузминична
Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.05.1890
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Чугунова Лукерья Кузминична
Рождение ребёнка
26.07.1894
Мать ребёнка: Чугунова Лукерья Кузминична
Рождение ребёнка
1950
Мать ребёнка: Чугунова Лукерья Кузминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чугунова Лукерья Кузминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Чугунова Лукерья Кузминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чугунова Лукерья Кузминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.1910
Причина смерти: Скоропостижно