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Чугунов Иван Порфирьевич

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Место рождения

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1859

Дата смерти

24.03.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1859

Отец: Чугунов Порфирий Егорович

Мать: Чугунова Матрена Яковлевна

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
17.02.1878

Жена: Лукерия Михайловна

Рождение ребёнка
15.10.1887

Сын: Чугунов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Чугунова Лукерья Кузминична

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.05.1890

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Чугунова Лукерья Кузминична

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1894

Сын: Чугунов Степан Иванович

Мать ребёнка: Чугунова Лукерья Кузминична

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Чугунов Илья Иванович

Мать ребёнка: Чугунова Лукерья Кузминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чугунов Максим Иванович

Мать ребёнка: Чугунова Лукерья Кузминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Чугунова Лукерья Кузминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чугунов Никифор Иванович

Мать ребёнка: Чугунова Лукерья Кузминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чугунова Лукерья Кузминична

Смерть
24.03.1910
Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Скоропостижно
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