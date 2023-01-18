Чугунов Никифор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: (Чугунова) Аксинья Никифоровна
Мать ребёнка: Чугунова (Савельева) Анна Фоминична
Дочь: (Чугунова) Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Чугунова (Савельева) Анна Фоминична
Мать ребёнка: Чугунова (Савельева) Анна Фоминична
Дочь: (Чугунова) Ксения Никифоровна
Мать ребёнка: Чугунова (Савельева) Анна Фоминична
Дочь: (Чугунова) Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Чугунова (Савельева) Анна Фоминична
Дочь: (Чугунова) Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Чугунова (Савельева) Анна Фоминична
Дочь: (Чугунова) Параскева Никифоровна
Мать ребёнка: Чугунова (Савельева) Анна Фоминична
Дочь: (Чугунова) Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Чугунова (Савельева) Анна Фоминична
Сын: Чугунов Павел Никифорович
Мать ребёнка: Чугунова (Савельева) Анна Фоминична