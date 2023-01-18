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Чугунов Никифор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чугунов Иван Порфирьевич

Мать: Чугунова (Чугунова) Лукерья Кузминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чугунова) Аксинья Никифоровна

Мать ребёнка: Чугунова (Савельева) Анна Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чугунова (Савельева) Анна Фоминична

Рождение ребёнка
28.03.1905

Дочь: (Чугунова) Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Чугунова (Савельева) Анна Фоминична

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.08.1907

Сын: Чугунов Флор Никифорович

Мать ребёнка: Чугунова (Савельева) Анна Фоминична

Рождение ребёнка
19.01.1910

Дочь: (Чугунова) Ксения Никифоровна

Мать ребёнка: Чугунова (Савельева) Анна Фоминична

Рождение ребёнка
21.07.1912

Дочь: (Чугунова) Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Чугунова (Савельева) Анна Фоминична

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.02.1915

Дочь: (Чугунова) Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Чугунова (Савельева) Анна Фоминична

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.10.1918

Дочь: (Чугунова) Параскева Никифоровна

Мать ребёнка: Чугунова (Савельева) Анна Фоминична

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.01.1920

Дочь: (Чугунова) Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Чугунова (Савельева) Анна Фоминична

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1922

Сын: Чугунов Павел Никифорович

Мать ребёнка: Чугунова (Савельева) Анна Фоминична

Смерть
Неизвестно

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