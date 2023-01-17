Бодакова (Бодак) (Рогачева (Рогач)) Елена
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Рогач Михаил
Бракосочетание
15.05.1904
Муж: Бодак Иван
с. Казаткуль, Татарский район, Новосибирская область
с. Казаткуль, Татарский район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.04.1905
Сын: Бодак Семен
Отец ребёнка: Бодак Иван
Рождение ребёнка
С 23.01.1907 по 08.02.1907
Дочь: Сурикова Мария
Отец ребёнка: Бодак Иван
Рождение ребёнка
31.07.1909
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Бодак Иван
Рождение ребёнка
20.01.1912
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Бодак Иван
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Бодак Иван
Смерть
Неизвестно