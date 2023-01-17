Бодакова (Бодак) (Рогачева (Рогач)) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодакова (Бодак) (Рогачева (Рогач)) Елена

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Место рождения

Успенка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Рогач Михаил

Мать: Рогачева (рогач) Татьяна Петровна

Успенка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
15.05.1904

Муж: Бодак Иван

с. Казаткуль, Татарский район, Новосибирская область
с. Казаткуль, Татарский район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.04.1905

Сын: Бодак Семен

Отец ребёнка: Бодак Иван

Успенка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
С 23.01.1907 по 08.02.1907

Дочь: Сурикова Мария

Отец ребёнка: Бодак Иван

Успенка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.07.1909

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Бодак Иван

Успенка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.01.1912

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Бодак Иван

Успенка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Бодак Иван

Смерть
Неизвестно
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