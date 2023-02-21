(Бадак) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бадак) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Бодак Иван

Мать: Бодакова (бодак) Елена

Смерть
Неизвестно
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