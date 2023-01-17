Рогачева (Рогач) (Кремецева (Кремец)) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогачева (Рогач) (Кремецева (Кремец)) Татьяна Петровна

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Место рождения

Гоголев, Київська область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Гоголев, Київська область
Бракосочетание
05.02.1867

Муж: Рогач Михаил

Гоголев, Київська область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Бодакова (бодак) Елена

Отец ребёнка: Рогач Михаил

Успенка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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