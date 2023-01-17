Рогачева (Рогач) (Кремецева (Кремец)) Татьяна Петровна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1867
Муж: Рогач Михаил
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Бодакова (бодак) Елена
Отец ребёнка: Рогач Михаил
Успенка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно