Дергунова Марина Федоровна
Место рождения
Дата рождения16.07.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
16.07.1901 ст.
В семье Илецкого мещанина Федора Васильевича Дергунова и законной жены его Устинии Логиновны, оба православных, родилась 16.07.1901, крещена 16.07.1901, дочь Марина, восприемниками (крестными) выступа... Показать все
Крещение
16.07.1901 ст.
В семье Илецкого мещанина Федора Васильевича Дергунова и законной жены его Устинии Логиновны, оба православных, родилась 16.07.1901, крещена 16.07.1901, дочь Марина, восприемниками (крестными) выступа... Показать все
Смерть
Неизвестно