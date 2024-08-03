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Дергунова Марина Федоровна

Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

16.07.1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1869 или 1871 г.р.

Мать

Между 1874 и 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
16.07.1901 ст.

Отец: Дергунов Федор Васильевич

Мать: Дергунова Устиния Логиновна (Логоновна)

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье Илецкого мещанина Федора Васильевича Дергунова и законной жены его Устинии Логиновны, оба православных, родилась 16.07.1901, крещена 16.07.1901, дочь Марина, восприемниками (крестными) выступа... Показать все
Крещение
16.07.1901 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье Илецкого мещанина Федора Васильевича Дергунова и законной жены его Устинии Логиновны, оба православных, родилась 16.07.1901, крещена 16.07.1901, дочь Марина, восприемниками (крестными) выступа... Показать все
Смерть
Неизвестно

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