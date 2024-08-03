Дергунов Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1869 или 1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1869 или 1871 ст.
Бракосочетание
До 1893 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.
Мать ребёнка: Дергунова Устиния Логиновна (Логоновна)
Рождение ребёнка
1896 или 1897 ст.
Дочь: Дергунова Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Дергунова Устиния Логиновна (Логоновна)
Рождение ребёнка
16.07.1901 ст.
Дочь: Дергунова Марина Федоровна
Мать ребёнка: Дергунова Устиния Логиновна (Логоновна)
В семье Илецкого мещанина Федора Васильевича Дергунова и законной жены его Устинии Логиновны, оба православных, родилась 16.07.1901, крещена 16.07.1901, дочь Марина, восприемниками (крестными) выступа... Показать все
Рождение ребёнка
1908 или 1909 ст.
Мать ребёнка: Дергунова Устиния Логиновна (Логоновна)
Рождение ребёнка
19.01.1911 ст.
Дочь: Дергунова Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Дергунова Устиния Логиновна (Логоновна)
В семье илецкого мещанина Федора Васильевича Дергунова и законной жены его Устинии Логиновны, оба православных, родилась 19.01.1911, крещена 20.01.1911, дочь Ксения, восприемниками (крестными) илецкий... Показать все
Поручитель
23.10.1911 ст.
23.10.1911г крестьянин поселка Шкуновского Саздинской волости Актюбинского уезда Корнилий Павлович Шепувалов, православным, 19 лет, первым браком обвенчался с крестьянской дочерью - девицей поселка Шк... Показать все
Рождение ребёнка
Около ?.07.1913 ст.
Дочь: Дергунова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Дергунова Устиния Логиновна (Логоновна)
Бракосочетание
05.02.1914 ст.
05.02.1914г илецкий мещанин Федор Васильевич Дергунов, православный, 43 лет, вторым браком (обоюдно) обвенчался с казачкой Григорьевского поселка Евфимией Егоровной Балдиной, православная, 41 лет. Пор... Показать все
Смерть
Неизвестно