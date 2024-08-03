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Дергунов Федор Васильевич

Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

1869 или 1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 или 1871 ст.

Отец: Дергунов Василий Иванович

Мать: Дергунова Марья Ермолаевна

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Бракосочетание
До 1893 ст.

Жена: Дергунова Устиния Логиновна (Логоновна)

Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.

Сын: Дергунов Иван Федорович

Мать ребёнка: Дергунова Устиния Логиновна (Логоновна)

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1896 или 1897 ст.

Дочь: Дергунова Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Дергунова Устиния Логиновна (Логоновна)

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.07.1901 ст.

Дочь: Дергунова Марина Федоровна

Мать ребёнка: Дергунова Устиния Логиновна (Логоновна)

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье Илецкого мещанина Федора Васильевича Дергунова и законной жены его Устинии Логиновны, оба православных, родилась 16.07.1901, крещена 16.07.1901, дочь Марина, восприемниками (крестными) выступа... Показать все
Рождение ребёнка
1908 или 1909 ст.

Сын: Дергунов Иван Федорович

Мать ребёнка: Дергунова Устиния Логиновна (Логоновна)

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.01.1911 ст.

Дочь: Дергунова Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Дергунова Устиния Логиновна (Логоновна)

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье илецкого мещанина Федора Васильевича Дергунова и законной жены его Устинии Логиновны, оба православных, родилась 19.01.1911, крещена 20.01.1911, дочь Ксения, восприемниками (крестными) илецкий... Показать все
Поручитель
23.10.1911 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
23.10.1911г крестьянин поселка Шкуновского Саздинской волости Актюбинского уезда Корнилий Павлович Шепувалов, православным, 19 лет, первым браком обвенчался с крестьянской дочерью - девицей поселка Шк... Показать все
Рождение ребёнка
Около ?.07.1913 ст.

Дочь: Дергунова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Дергунова Устиния Логиновна (Логоновна)

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Бракосочетание
05.02.1914 ст.

Жена: Дергунова (Балдина) Евфимия Егоровна

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
05.02.1914г илецкий мещанин Федор Васильевич Дергунов, православный, 43 лет, вторым браком (обоюдно) обвенчался с казачкой Григорьевского поселка Евфимией Егоровной Балдиной, православная, 41 лет. Пор... Показать все
Смерть
Неизвестно
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

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