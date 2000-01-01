Бейман Юрре Фрицев
Место рожденияКурляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиОколо 06.10.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1805
Отец: Бейман Фриц Янов
Мать: Бейман Мария Неизвестно
Курляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте
Родился в Курляндской губернии ( Латвия). Лютеранского вероисповедания.
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Бейман Юрре Юрьев
Мать ребёнка: Бейман Готлибе Неизвестно
Курляндская губерния, хутор Тетте.
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Бейман Агнесса Юрьева
Мать ребёнка: Бейман Готлибе Неизвестно
Курляндская губ., хутор Тетте.
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Бейман Фриц ( Федор) Юрре ( Георгиевич)
Мать ребёнка: Бейман Готлибе Неизвестно
Курляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте.
Рожден в Курляндской губернии, ( сегодня Латвия), Добленский уезд, имение Ауценбург, хутор Тетте. В Нижнюю Буланку был сослан с семьей в 1870г. Лютеранского вероисповедания.
Рождение ребёнка
1837
Сын: Бейман Янн Юрьев
Мать ребёнка: Бейман Готлибе Неизвестно
Курляндская губ., хутор Тетте.
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Бейман Готлибе Юрьева
Мать ребёнка: Бейман Готлибе Неизвестно
Курляндская губ., хутор Тетте.
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Бейман Марика Юрьева
Мать ребёнка: Бейман Готлибе Юрьева
Курляндская губ., хутор Тетте.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 06.10.1854
Умер в Курляндской губернии ( Латвия), Добленский уезд, имение Ауценбург, хутор Тетте.