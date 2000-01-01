Бейман Юрре Фрицев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБейман Юрре Фрицев

Бейман Юрре Фрицев

avatar

Место рождения

Курляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Около 06.10.1854

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Бейман Фриц Янов

Мать: Бейман Мария Неизвестно

Курляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте
Родился в Курляндской губернии ( Латвия). Лютеранского вероисповедания.
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Бейман Юрре Юрьев

Мать ребёнка: Бейман Готлибе Неизвестно

Курляндская губерния, хутор Тетте.
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Бейман Агнесса Юрьева

Мать ребёнка: Бейман Готлибе Неизвестно

Курляндская губ., хутор Тетте.
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Бейман Фриц ( Федор) Юрре ( Георгиевич)

Мать ребёнка: Бейман Готлибе Неизвестно

Курляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте.
Рожден в Курляндской губернии, ( сегодня Латвия), Добленский уезд, имение Ауценбург, хутор Тетте. В Нижнюю Буланку был сослан с семьей в 1870г. Лютеранского вероисповедания.
Рождение ребёнка
1837

Сын: Бейман Янн Юрьев

Мать ребёнка: Бейман Готлибе Неизвестно

Курляндская губ., хутор Тетте.
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Бейман Готлибе Юрьева

Мать ребёнка: Бейман Готлибе Неизвестно

Курляндская губ., хутор Тетте.
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Бейман Марика Юрьева

Мать ребёнка: Бейман Готлибе Юрьева

Курляндская губ., хутор Тетте.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бейман Готлибе Неизвестно

Смерть
Около 06.10.1854
Умер в Курляндской губернии ( Латвия), Добленский уезд, имение Ауценбург, хутор Тетте.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close