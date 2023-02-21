Бейман Фриц Янов
Место рожденияКурляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте.
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиОколо 1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1768
Курляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте.
Родился в Курляндской губернии. Латвия. Вероисповедание лютеранское.
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Бейман Юрре Фрицев
Мать ребёнка: Бейман Мария Неизвестно
Курляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте
Родился в Курляндской губернии ( Латвия). Лютеранского вероисповедания.
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Бейман Анна Фрицева
Мать ребёнка: не указана
Курляндская губерния, хутор Тетте.
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Бейман Трине Фрицева
Мать ребёнка: не указана
Курляндская губерния, хутор Тетте.
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Бейман Фриц Фрицев
Мать ребёнка: не указана
Курляндская губерния, хутор Тетте.
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Бейман Эдда Фрицева
Мать ребёнка: не указана
Курляндская губерния, хутор Тетте.
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Бейман Илзе Фрицева
Мать ребёнка: Бейман Мария Неизвестно
Курляндская губерния, хутор Тетте.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бейман Мария Неизвестно
Смерть
Около 1827
Умер в Курляндской губернии, хутор Тетте. Латвия.