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Бейман Фриц Янов

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Место рождения

Курляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте.

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Около 1827

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Бейман Янн Неизвестно

Мать: Бейман Неизвестно Неизвестно

Курляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте.
Родился в Курляндской губернии. Латвия. Вероисповедание лютеранское.
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Бейман Юрре Фрицев

Мать ребёнка: Бейман Мария Неизвестно

Курляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте
Родился в Курляндской губернии ( Латвия). Лютеранского вероисповедания.
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Бейман Анна Фрицева

Мать ребёнка: не указана

Курляндская губерния, хутор Тетте.
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Бейман Трине Фрицева

Мать ребёнка: не указана

Курляндская губерния, хутор Тетте.
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Бейман Фриц Фрицев

Мать ребёнка: не указана

Курляндская губерния, хутор Тетте.
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Бейман Эдда Фрицева

Мать ребёнка: не указана

Курляндская губерния, хутор Тетте.
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Бейман Илзе Фрицева

Мать ребёнка: Бейман Мария Неизвестно

Курляндская губерния, хутор Тетте.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бейман Мария Неизвестно

Смерть
Около 1827
Умер в Курляндской губернии, хутор Тетте. Латвия.
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