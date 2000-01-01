Бейман Мария Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бейман Мария Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Около 1827

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1768 г.р.

Дети

Добавил:

ТБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Курляндская губерния. Латвия.
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Бейман Юрре Фрицев

Отец ребёнка: Бейман Фриц Янов

Курляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте
Родился в Курляндской губернии ( Латвия). Лютеранского вероисповедания.
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Бейман Илзе Фрицева

Отец ребёнка: Бейман Фриц Янов

Курляндская губерния, хутор Тетте.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бейман Фриц Янов

Смерть
Около 1827
Латвия. Курляндская губерния.
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