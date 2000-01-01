Бейман Мария Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиОколо 1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Курляндская губерния. Латвия.
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Бейман Юрре Фрицев
Отец ребёнка: Бейман Фриц Янов
Курляндская губерния, Добленский уезд, хутор Тетте
Родился в Курляндской губернии ( Латвия). Лютеранского вероисповедания.
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Бейман Илзе Фрицева
Отец ребёнка: Бейман Фриц Янов
Курляндская губерния, хутор Тетте.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бейман Фриц Янов
Смерть
Около 1827
Латвия. Курляндская губерния.