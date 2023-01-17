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Тремаскин Михаил Алексеевич

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Место рождения

Новое Лепьево, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1793 или 1794

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 или 1794

Отец: Тремаскин Алексей

Мать: не указана

Новое Лепьево, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Ф. 98. Оп. 2. Д. 76. Л. 122об.–123.
Рождение ребёнка
1816 или 1817

Сын: Тремаскин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Тремаскина Марфа Никитична

Новое Лепьево, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
До 1817

Жена: Тремаскина Марфа Никитична

Рождение ребёнка
1819 или 1820

Сын: Тремаскин Федор Михайлович

Мать ребёнка: Тремаскина Марфа Никитична

Новое Лепьево, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1825 или 1826

Сын: Тремаскин Тихон Михайлович

Мать ребёнка: Тремаскина Марфа Никитична

Новое Лепьево, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1828 или 1829

Сын: Тремаскин Пантелеймон Михайлович

Мать ребёнка: Тремаскина Марфа Никитична

Новое Лепьево, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После 1850
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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