Тремаскин Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1793 или 1794
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1793 или 1794
Отец: Тремаскин Алексей
Мать: не указана
Ф. 98. Оп. 2. Д. 76. Л. 122об.–123.
Рождение ребёнка
1816 или 1817
Сын: Тремаскин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Тремаскина Марфа Никитична
Бракосочетание
До 1817
Рождение ребёнка
1819 или 1820
Сын: Тремаскин Федор Михайлович
Мать ребёнка: Тремаскина Марфа Никитична
Рождение ребёнка
1825 или 1826
Сын: Тремаскин Тихон Михайлович
Мать ребёнка: Тремаскина Марфа Никитична
Рождение ребёнка
1828 или 1829
Сын: Тремаскин Пантелеймон Михайлович
Мать ребёнка: Тремаскина Марфа Никитична
Смерть
После 1850
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область