Тремаскина Марфа Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793 или 1794
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 или 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816 или 1817
Сын: Тремаскин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Тремаскин Михаил Алексеевич
Бракосочетание
До 1817
Рождение ребёнка
1819 или 1820
Сын: Тремаскин Федор Михайлович
Отец ребёнка: Тремаскин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1825 или 1826
Сын: Тремаскин Тихон Михайлович
Отец ребёнка: Тремаскин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1828 или 1829
Сын: Тремаскин Пантелеймон Михайлович
Отец ребёнка: Тремаскин Михаил Алексеевич
Смерть
После 1850
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область