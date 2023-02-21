Тремаскина Марфа Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тремаскина Марфа Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793 или 1794

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 или 1794 г.р.

Дети

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
1793 или 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816 или 1817

Сын: Тремаскин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Тремаскин Михаил Алексеевич

Новое Лепьево, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
До 1817

Муж: Тремаскин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1819 или 1820

Сын: Тремаскин Федор Михайлович

Отец ребёнка: Тремаскин Михаил Алексеевич

Новое Лепьево, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1825 или 1826

Сын: Тремаскин Тихон Михайлович

Отец ребёнка: Тремаскин Михаил Алексеевич

Новое Лепьево, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1828 или 1829

Сын: Тремаскин Пантелеймон Михайлович

Отец ребёнка: Тремаскин Михаил Алексеевич

Новое Лепьево, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После 1850
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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