Тремаскин (Пониваткин) Алексей
Место рождения
Дата рожденияДо 1778
Дата смертиПосле 1793
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Ф. 98. Оп. 2. Д. 76. Л. 122об.–123. См. - Астафьев Д.А. Ревизские сказки и метрические книги как источник по переселению крестьян в XIX в. (на примере деревни Адонецкой Оренбургского уезда Оренбургско... Показать все
Рождение ребёнка
1793 или 1794
Сын: Тремаскин Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Ф. 98. Оп. 2. Д. 76. Л. 122об.–123.
Смерть
После 1793