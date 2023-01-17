Тремаскин (Пониваткин) Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тремаскин (Пониваткин) Алексей

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Место рождения

Новое Лепьево, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

До 1778

Дата смерти

После 1793

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Лепьево, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Ф. 98. Оп. 2. Д. 76. Л. 122об.–123. См. - Астафьев Д.А. Ревизские сказки и метрические книги как источник по переселению крестьян в XIX в. (на примере деревни Адонецкой Оренбургского уезда Оренбургско... Показать все
Рождение ребёнка
1793 или 1794

Сын: Тремаскин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Новое Лепьево, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Ф. 98. Оп. 2. Д. 76. Л. 122об.–123.
Смерть
После 1793
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