Воробьёв Григорий Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
1925
Сын: Воробьёв Семён Григорьевич
Мать ребёнка: Воробьёва Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Воробьёв Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Воробьёва Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Воробьёв Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Воробьёва Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Пехтерева Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Воробьёва Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Воробьёв Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Воробьёва Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Воробьёв Аркадий Григорьевич
Мать ребёнка: Воробьёва Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Воробьёв Илья Григорьевич
Мать ребёнка: Воробьёва Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
13.10.1940
Сын: Воробьёв Матвей Григорьевич
Мать ребёнка: Воробьёва Евдокия Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1942