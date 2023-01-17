Воробьёв Григорий Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Григорий Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Воробьёв Савелий (Савва) Гаврилович

Мать: Воробьёва Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
1925

Сын: Воробьёв Семён Григорьевич

Мать ребёнка: Воробьёва Евдокия Тихоновна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Воробьёв Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Воробьёва Евдокия Тихоновна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Воробьёв Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Воробьёва Евдокия Тихоновна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Пехтерева Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Воробьёва Евдокия Тихоновна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Воробьёв Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Воробьёва Евдокия Тихоновна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Воробьёв Аркадий Григорьевич

Мать ребёнка: Воробьёва Евдокия Тихоновна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Воробьёв Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Воробьёва Евдокия Тихоновна

Рождение ребёнка
13.10.1940

Сын: Воробьёв Матвей Григорьевич

Мать ребёнка: Воробьёва Евдокия Тихоновна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва Евдокия Тихоновна

Смерть
?.03.1942
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