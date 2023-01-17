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Воробьёв Матвей Григорьевич

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Место рождения

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

13.10.1940

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1940

Отец: Воробьёв Григорий Савельевич

Мать: Воробьёва Евдокия Тихоновна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
С 1959 по 1961
Военная служба
С 1961 по 1962
Таллин, Ревельский уезд
Бракосочетание
23.02.1963

Жена: Воробьёва Зинаида Кузьминична

Теплое, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьёва Зинаида Кузьминична

Теплое, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьёва Зинаида Кузьминична

Теплое, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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