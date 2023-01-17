Воробьёв Матвей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения13.10.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1940
Военная служба
С 1959 по 1961
Военная служба
С 1961 по 1962
Таллин, Ревельский уезд
Бракосочетание
23.02.1963
Рождение ребёнка
17.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьёва Зинаида Кузьминична
Рождение ребёнка
21.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьёва Зинаида Кузьминична