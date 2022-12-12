Воробьёва (Стешина) Татьяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва (Стешина) Татьяна Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

21.07.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Стешин Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1882 ст.

Дочь: Евдокия Савельевна

Отец ребёнка: Воробьёв Савелий (Савва) Гаврилович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.10.1883 ст.

Дочь: Пелагея Савельевна

Отец ребёнка: Воробьёв Савелий (Савва) Гаврилович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.1885 ст.

Дочь: Воробьёва Анна Савельевна

Отец ребёнка: Воробьёв Савелий (Савва) Гаврилович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.07.1887 ст.

Дочь: Воробьёва Марфа Савельевна

Отец ребёнка: Воробьёв Савелий (Савва) Гаврилович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.02.1890 ст.

Сын: Воробьёв Семён Савельевич

Отец ребёнка: Воробьёв Савелий (Савва) Гаврилович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.06.1892 ст.

Дочь: Воробьёва Агриппина Савельевна

Отец ребёнка: Воробьёв Савелий (Савва) Гаврилович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.03.1895 ст.

Сын: Воробьёв Алексей Савельевич

Отец ребёнка: Воробьёв Савелий (Савва) Гаврилович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.05.1897 ст.

Дочь: Воробьёва Гликерия Савельевна

Отец ребёнка: Воробьёв Савелий (Савва) Гаврилович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.06.1898 ст.

Дочь: Воробьёва Ольга Савельевна

Отец ребёнка: Воробьёв Савелий (Савва) Гаврилович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Воробьёв Григорий Савельевич

Отец ребёнка: Воробьёв Савелий (Савва) Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Савелий (Савва) Гаврилович

Смерть
21.07.1909 ст.
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