Воробьёва (Стешина) Татьяна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смерти21.07.1909 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Стешин Илья
Мать: не указана
Дочь: Евдокия Савельевна
Отец ребёнка: Воробьёв Савелий (Савва) Гаврилович
Дочь: Пелагея Савельевна
Отец ребёнка: Воробьёв Савелий (Савва) Гаврилович
Дочь: Воробьёва Анна Савельевна
Отец ребёнка: Воробьёв Савелий (Савва) Гаврилович
Дочь: Воробьёва Марфа Савельевна
Отец ребёнка: Воробьёв Савелий (Савва) Гаврилович
Сын: Воробьёв Семён Савельевич
Отец ребёнка: Воробьёв Савелий (Савва) Гаврилович
Дочь: Воробьёва Агриппина Савельевна
Отец ребёнка: Воробьёв Савелий (Савва) Гаврилович
Сын: Воробьёв Алексей Савельевич
Отец ребёнка: Воробьёв Савелий (Савва) Гаврилович
Дочь: Воробьёва Гликерия Савельевна
Отец ребёнка: Воробьёв Савелий (Савва) Гаврилович
Дочь: Воробьёва Ольга Савельевна
Отец ребёнка: Воробьёв Савелий (Савва) Гаврилович
Сын: Воробьёв Григорий Савельевич
Отец ребёнка: Воробьёв Савелий (Савва) Гаврилович