Стешина Мария Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 08.01.1858 ст.
Дочь: Воробьёва (Стешина) Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Стешин Илья Гаврилович
Елизаветино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождена 8 января, крещена 9 января. Татьяна. Той же деревни (Елизаветовки) и помещиков (Васильчиковых) крестьянин Илья Гаврилов и законная его жена Феврония Евсигнеева, оба православные. Восприемники:... Показать все
Смерть
Неизвестно