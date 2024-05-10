Стешина Мария Кирилловна 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСтешина Мария Кирилловна

Стешина Мария Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стешин Илья Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 08.01.1858 ст.

Дочь: Воробьёва (Стешина) Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Стешин Илья Гаврилович

Елизаветино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождена 8 января, крещена 9 января. Татьяна. Той же деревни (Елизаветовки) и помещиков (Васильчиковых) крестьянин Илья Гаврилов и законная его жена Феврония Евсигнеева, оба православные. Восприемники:... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.