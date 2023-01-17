Воробьёва (Котова) Евдокия Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва (Котова) Евдокия Тихоновна

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

25.02.1902 ст.

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1902 ст.

Отец: Котов Тихон Маркелович

Мать: Котова Дария (Космина)

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Воробьёв Семён Григорьевич

Отец ребёнка: Воробьёв Григорий Савельевич

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Воробьёв Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Воробьёв Григорий Савельевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Воробьёв Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Воробьёв Григорий Савельевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Пехтерева Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Воробьёв Григорий Савельевич

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Воробьёв Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Воробьёв Григорий Савельевич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Воробьёв Аркадий Григорьевич

Отец ребёнка: Воробьёв Григорий Савельевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Воробьёв Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Воробьёв Григорий Савельевич

Рождение ребёнка
13.10.1940

Сын: Воробьёв Матвей Григорьевич

Отец ребёнка: Воробьёв Григорий Савельевич

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Григорий Савельевич

Смерть
1975
Теплое, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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