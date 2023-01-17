Воробьёва (Котова) Евдокия Тихоновна
Место рождения
Дата рождения25.02.1902 ст.
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1902 ст.
Отец: Котов Тихон Маркелович
Мать: Котова Дария (Космина)
Рождение ребёнка
1925
Сын: Воробьёв Семён Григорьевич
Отец ребёнка: Воробьёв Григорий Савельевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Воробьёв Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Воробьёв Григорий Савельевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Воробьёв Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Воробьёв Григорий Савельевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Пехтерева Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Воробьёв Григорий Савельевич
Рождение ребёнка
1933
Сын: Воробьёв Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Воробьёв Григорий Савельевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Воробьёв Аркадий Григорьевич
Отец ребёнка: Воробьёв Григорий Савельевич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Воробьёв Илья Григорьевич
Отец ребёнка: Воробьёв Григорий Савельевич
Рождение ребёнка
13.10.1940
Сын: Воробьёв Матвей Григорьевич
Отец ребёнка: Воробьёв Григорий Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975
Теплое, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область