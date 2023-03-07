Деляев Тимофей Федорович
Место рождения
Дата рождения?.07.1895
Дата смерти05.11.1971
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1895
Отец: Деляев Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1914
Дочь: Томкина Варвара Тимофеевна
Мать ребёнка: Деляева Мария Афонасьевна
г. Самара Самарской губернии
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Кочеткова Ольга Тимофеевна
Мать ребёнка: Деляева Мария Афонасьевна
Рождение ребёнка
02.07.1923
Дочь: Инжуватова Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Деляева Мария Афонасьевна
Рождение ребёнка
24.05.1927
Мать ребёнка: Деляева Мария Афонасьевна
Рождение ребёнка
?.02.1929
Дочь: Синдюкова Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Деляева Мария Афонасьевна
село Баевка, Ульяновская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.1971
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно