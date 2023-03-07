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Деляев Тимофей Федорович

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

?.07.1895

Дата смерти

05.11.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1895

Отец: Деляев Федор

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.12.1914

Дочь: Томкина Варвара Тимофеевна

Мать ребёнка: Деляева Мария Афонасьевна

г. Самара Самарской губернии
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Кочеткова Ольга Тимофеевна

Мать ребёнка: Деляева Мария Афонасьевна

Рождение ребёнка
02.07.1923

Дочь: Инжуватова Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Деляева Мария Афонасьевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.05.1927

Сын: Деляев Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Деляева Мария Афонасьевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.02.1929

Дочь: Синдюкова Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Деляева Мария Афонасьевна

село Баевка, Ульяновская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деляева Мария Афонасьевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
05.11.1971
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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