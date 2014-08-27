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Деляев Иван Тимофеевич

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

24.05.1927

Дата смерти

27.08.2014

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1927

Отец: Деляев Тимофей Федорович

Мать: Деляева Мария Афонасьевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.05.1955

Сын: Деляев Александр Иванович

Мать ребёнка: Деляева Антонина Николаевна

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деляева Антонина Николаевна

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деляева Антонина Николаевна

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деляева Антонина Николаевна

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деляева Антонина Николаевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
27.08.2014
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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