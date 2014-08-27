Деляев Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения24.05.1927
Дата смерти27.08.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1927
Рождение ребёнка
15.05.1955
Сын: Деляев Александр Иванович
Мать ребёнка: Деляева Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
15.01.1958
Рождение ребёнка
03.06.1959
Рождение ребёнка
09.01.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.08.2014
Похороны
Неизвестно