Деляева (Томкина) Антонина Николаевна
Место рождения
Дата рождения16.11.1932
Дата смерти01.06.2008
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1932
Отец: Томкин Николай Павлович
Мать: Томкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
15.05.1955
Сын: Деляев Александр Иванович
Отец ребёнка: Деляев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
15.01.1958
Рождение ребёнка
03.06.1959
Рождение ребёнка
09.01.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.06.2008
Похороны
Неизвестно