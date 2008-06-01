Деляева (Томкина) Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деляева (Томкина) Антонина Николаевна

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

16.11.1932

Дата смерти

01.06.2008

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

Муж

1927 г.р.

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1932

Отец: Томкин Николай Павлович

Мать: Томкина Мария Ивановна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.05.1955

Сын: Деляев Александр Иванович

Отец ребёнка: Деляев Иван Тимофеевич

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Деляев Иван Тимофеевич

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Деляев Иван Тимофеевич

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Деляев Иван Тимофеевич

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деляев Иван Тимофеевич

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
01.06.2008
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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