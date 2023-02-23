Томкина (Шестаева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томкина (Шестаева) Мария Ивановна

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Место рождения

Ульяновская область, р.п.Николаевка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.03.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновская область, р.п.Николаевка
Рождение ребёнка
16.11.1932

Дочь: Деляева Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Томкин Николай Павлович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
?.03.1980
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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