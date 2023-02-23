Томкина (Шестаева) Мария Ивановна
Место рожденияУльяновская область, р.п.Николаевка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.03.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Ульяновская область, р.п.Николаевка
Рождение ребёнка
16.11.1932
Дочь: Деляева Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Томкин Николай Павлович
Смерть
?.03.1980
Похороны
Неизвестно