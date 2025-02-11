Томкина (Деляева Родилась 9.12.1914 Стар. Стиль) Варвара Тимофеевна
женский, родилась 18.12.1914, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно, Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецДеляев Тимофей Федорович?.07.1895 г.р.
МатьДеляева (Еделькина) Мария Афонасьевна1895 г.р.
Супруги
Томкин Петр Дмитриевич?.08.1913 г.р.
Дети
Томкин Николай Петрович09.07.1938 г.р.
Жирнова (Томкина) Антонина Петровна1950 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1914
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.1938
Отец ребёнка: Томкин Петр Дмитриевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.12.1948
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Жирнова (Томкина) Антонина Петровна
Отец ребёнка: Томкин Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.07.1952
Смерть
Неизвестно
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область