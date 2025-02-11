Томкина (Деляева Родилась 9.12.1914 Стар. Стиль) Варвара Тимофеевна 18.12.1914 — найти родственников по фамилии на Familio

Томкина (Деляева Родилась 9.12.1914 Стар. Стиль) Варвара Тимофеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 18.12.1914, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно, Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Деляев Тимофей Федорович?.07.1895 г.р.
Мать
Деляева (Еделькина) Мария Афонасьевна1895 г.р.
Супруги
Томкин Петр Дмитриевич?.08.1913 г.р.
Дети
Томкин Николай Петрович09.07.1938 г.р.
Жирнова (Томкина) Антонина Петровна1950 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1914

Отец: Деляев Тимофей Федорович

Мать: Деляева (Еделькина) Мария Афонасьевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томкин Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Томкин Петр Дмитриевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
09.07.1938

Сын: Томкин Николай Петрович

Отец ребёнка: Томкин Петр Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
03.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Томкин Петр Дмитриевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Жирнова (Томкина) Антонина Петровна

Отец ребёнка: Томкин Петр Дмитриевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
03.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Томкин Петр Дмитриевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Похороны
Неизвестно
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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