Томкин Петр Дмитриевич
мужской, родился ?.08.1913, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Дети
Томкин Николай Петрович09.07.1938 г.р.
Жирнова (Томкина) Антонина Петровна1950 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Томкина (Деляева Родилась 9.12.1914 Стар. Стиль) Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
09.07.1938
Мать ребёнка: Томкина (Деляева Родилась 9.12.1914 Стар. Стиль) Варвара Тимофеевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.12.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Томкина (Деляева Родилась 9.12.1914 Стар. Стиль) Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Жирнова (Томкина) Антонина Петровна
Мать ребёнка: Томкина (Деляева Родилась 9.12.1914 Стар. Стиль) Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Томкина (Деляева Родилась 9.12.1914 Стар. Стиль) Варвара Тимофеевна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область