Томкин Петр Дмитриевич ?.08.1913 — найти родственников по фамилии на Familio

Томкин Петр Дмитриевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился ?.08.1913, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Томкина (Деляева Родилась 9.12.1914 Стар. Стиль) Варвара Тимофеевна18.12.1914 г.р.
Дети
Томкин Николай Петрович09.07.1938 г.р.
Жирнова (Томкина) Антонина Петровна1950 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томкина (Деляева Родилась 9.12.1914 Стар. Стиль) Варвара Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Томкина (Деляева Родилась 9.12.1914 Стар. Стиль) Варвара Тимофеевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
09.07.1938

Сын: Томкин Николай Петрович

Мать ребёнка: Томкина (Деляева Родилась 9.12.1914 Стар. Стиль) Варвара Тимофеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
03.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Томкина (Деляева Родилась 9.12.1914 Стар. Стиль) Варвара Тимофеевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Жирнова (Томкина) Антонина Петровна

Мать ребёнка: Томкина (Деляева Родилась 9.12.1914 Стар. Стиль) Варвара Тимофеевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
03.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Томкина (Деляева Родилась 9.12.1914 Стар. Стиль) Варвара Тимофеевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Похороны
Неизвестно
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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