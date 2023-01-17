Инжуватова (Деляева) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инжуватова (Деляева) Мария Тимофеевна

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

02.07.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1923

Отец: Деляев Тимофей Федорович

Мать: Деляева Мария Афонасьевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Инжуватов Иван

г. Отрадный Самарской обл
Рождение ребёнка
26.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Инжуватов Иван

г. Отрадный Самарской обл
Рождение ребёнка
03.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Инжуватов Иван

г Отрадный Самарской обл
Смерть
Неизвестно
Самарская область, г. Отрадный
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