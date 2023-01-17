Инжуватова (Деляева) Мария Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения02.07.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1923
Рождение ребёнка
24.07.1956
г. Отрадный Самарской обл
Рождение ребёнка
26.03.1958
г. Отрадный Самарской обл
Рождение ребёнка
03.05.1959
г Отрадный Самарской обл
Смерть
Неизвестно
Самарская область, г. Отрадный