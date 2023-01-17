Долгих (Кругова) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгих (Кругова) Людмила Михайловна

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Место рождения

Тихоновка

Дата рождения

21.02.1954

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1954

Отец: Кругов Михаил Алексеевич

Мать: Кругова Ольга Илларионовна

Место жительства
С 1954
Бракосочетание
С 1971 по 1978

Муж: Долгих Александр Борисович

Рождение ребёнка
13.12.1978

Дочь: Федотова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Долгих Александр Борисович

Место жительства
С 1978
Рождение ребёнка
30.09.1987

Сын: Долгих Денис Александрович

Отец ребёнка: Долгих Александр Борисович

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