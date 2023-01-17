Долгих (Кругова) Людмила Михайловна
Место рождения
Дата рождения21.02.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1954
Место жительства
С 1954
Бракосочетание
С 1971 по 1978
Рождение ребёнка
13.12.1978
Дочь: Федотова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Долгих Александр Борисович
Место жительства
С 1978
Рождение ребёнка
30.09.1987
Сын: Долгих Денис Александрович
Отец ребёнка: Долгих Александр Борисович