Долгих Александр Борисович
Место рождения
Дата рождения04.07.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1955
Бракосочетание
С 1971 по 1978
Рождение ребёнка
13.12.1978
Дочь: Федотова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Долгих Людмила Михайловна
Место жительства
С 1978
Рождение ребёнка
30.09.1987
Сын: Долгих Денис Александрович
Мать ребёнка: Долгих Людмила Михайловна