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Долгих Александр Борисович

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Место рождения

Оленовка

Дата рождения

04.07.1955

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1955
Бракосочетание
С 1971 по 1978

Жена: Долгих Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
13.12.1978

Дочь: Федотова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Долгих Людмила Михайловна

Место жительства
С 1978
Рождение ребёнка
30.09.1987

Сын: Долгих Денис Александрович

Мать ребёнка: Долгих Людмила Михайловна

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